Maydanozlu suyun faydaları nelerdir? Maydanozlu su içmek zayıflatır mı?

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 00:00

Sofraların vazgeçilmezi olan maydanoz, hoş kokusu ve tadıyla her yemeğe veya salataya yakışıyor. Bunun yanında faydaları da oldukça çok olan maydanoz ve maydanoz suyunun, idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ödem, adet dönemi problemleri, sindirim sorunları astım ve öksürüğe iyi geldiği biliniyor.

İşte maydanoz ve maydanozlu suyun faydaları...

Maydanoz etkili bir idrar söktürücü ve ödem attırma özelliği taşır. Safra ve böbrek taşlarının hızla atılmasını sağlar. Kullanmak için ancak doktora danışmak gereklidir. Maydanoz suyu, hastalık sonucu oluşan mukusun atılımına da fayda sağlar. Ayrıca sinüslerin dolması ve öksürüğün çoğalmasında, çayını ya da suyunu içmek faydalıdır.

CİLDİN KIRIŞMASINI ÖNLER

A vitamini açısından zengin olan maydanoz, A vitamini retinadaki ışık hassaslığı sağlayan rodopsin pigmentinin oluşumunu sağlar. Yeterli miktarda C vitamini taşıyan maydanoz, cildin kırışmasını önler ve esnekliğini artırır.

Kolon, cilt ve meme kanserini önlemede maydanoz faydalı etki oluşturabiliyor. Ancak çok net kanıtlar bulunmamaktadır. Ödem atıcı özelliği ile kilo vermede vücudun şişliğini almada yardımcı olmaktadır. Ayrıca, yemek yerken oluşan gazın çıkarılması için de maydanoz suyu içebilmektedir.

BÖBREK TAŞI DÜŞÜRMEDE YARDIMCI

B vitamini içeren maydanoz, folik asit deposudur. Bu sayede damarların tahrip olmasını önlemektedir. C vitamini zengini maydanozu tüketmek, Romatoit Artrit hastalığına yakalanma riskini azaltır. Maydanoz aynı zamanda böbreklerin sağlığı için önem taşır. Böbrek taşı düşürmede yardımcı olur.

Yemeklerden sonra yenen bir sarımsak ya da soğan kokusu veya ağız kokusu rahatsızlığı olanlarda çiğnenerek tatbik edilirse kokuyu giderme görevi üstlenir. Ayrıca hamilelerin, kasılmalara neden olması açısından maydanoz suyu içmesi önerilmez. Gün içinde maydanoz suyu 30-50 ml arası tüketilmelidir.

MAYDANOZ SUYU ZAYIFLATIR MI?

Maydanoz suyu, zayıflamaya yardımcı olan en etkili besinler arasındadır ancak tek başına kilo verdirici etkisi bulunmamaktadır. Yani sağlıklı ve düzenli/dengeli bir beslenme programı ve egzersiz/spor hareketleriyle desteklendiği zaman maydanoz suyu kürünün zayıflatıcı ve ödem attırıcı etkisinden söz etmek mümkündür.



MAYDANOZUN BESİN DEĞERİ

1 yemek kaşığı taze maydanoz, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 8’ini, kalsiyum ihtiyacının yüzde 1’ini A vitamini ihtiyacının yüzde 6’sını, demir ihtiyacının yüzde 1’ini, , K vitamini ihtiyacının yüzde 77’sini, folat ihtiyacının yüzde 1’ini karşılar. Maydanoz aynı zamanda, B6 vitamini E vitamini, besin lifi çinko, fosfor, magnezyum ve bakır mineralleri açısından çok iyi besindir.

Editör notu: Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, kesin tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekmektedir.