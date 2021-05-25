Mayıs ayında Erciyes’in 3400 rakımında kayak yaptılar
Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, mayıs ayında karların erimediği Erciyes’in 3 bin 400 rakımında kayak yaparak, antrenmanlarına devam ediyor.
HADAK’ın dağ kayağı sporcuları, yarışmalar için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 10 sporcu, mayıs ayı olmasına rağmen karların erimediği 3 bin 400 rakımda Erciyes’in eşsiz manzarasında kayak yaptı. Sporculara Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Duran başkanlık etti. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Duran, “Geçtiğimiz sezon dağ kayağı sporcularıyla beraber tırmanış antrenmanı ve sert zeminde kayak çalışmaları yaptık. Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda Trabzon’da düzenlenen Türkiye şampiyonasına katılım sağladık. HADAK olarak 3 yıldır dağ kayağı sporunu yapmaktayız. Milli sporcu yetiştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bizlere destek olan Başkanımız Bilal Özdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.
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