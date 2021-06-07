Mayıs ayında ikinci el araç pazarında en çok satılan otomobil Megane oldu

07 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

En çok satan Renault Megane modelini sırasıyla Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol ve Fiat Linea takip etti. Cardata araştırmasında, mayıs ayında en çok dizel yakıtlı ve manuel vitesli ikinci el otomobillerin tercih edilmesi de dikkatleri çekti.

Döviz kurlarındaki artış, yüksek faizler ve çip krizi nedeniyle yaz aylarında sıfır kilometre araç satışlarının bir miktar azalacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yaz aylarında ikinci el araç satışlarında, sıfır kilometre araç satışlarının yaklaşık 6 katı kadar tekil satış adedi öngörüyoruz. Özellikle mayıs-eylül döneminde aylık ortalama ikinci el araç satış adetlerinin 180 binin altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Piyasa yıl sonuna kadar yükseleceği için şu an ve bundan sonraki kısa dönemde ikinci el bir araç satın almak aslında bir fırsat” dedi.

Hüsamettin Yalçın ayrıca, çip krizinin 2020 yılındaki gibi büyük bir tedarik sorunu yaratmayacağını da sözlerine ekledi.

Sıfır kilometre araç satışlarının bir miktar azalması ve özellikle Haziran ayında pandemi önlemlerinin gevşemesiyle beraber ikinci el araca olan talebin yükseleceğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Nisan ayından beri ikinci el araç satışları sürekli olarak yükseliyor. Bu yükselişin, haziran ayı ile birlikte yıl sonuna kadar kademeli olarak her ay yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 3 artmasını bekliyoruz. Yaz aylarında ikinci elde sıfır kilometre araç satışlarının yaklaşık 6 katı kadar tekil satış adedi öngörüyoruz. Özellikle mayıs-eylül döneminde aylık ortalama ikinci el araç satış adetlerinin 180 binin altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Artan talebin etkisi ikinci el araç fiyatlarını, döviz kurlarındaki yükseliş ise sıfır araç fiyatlarını artıracaktır. Piyasa yıl sonuna kadar yükseleceği için şu an ve bundan sonraki kısa dönemde ikinci el bir araç satın almak aslında bir fırsat” dedi.

HONDA’DAN YENİ BİR HİBRİT: JAZZ E:HEV

Gelişmiş teknolojileri ile sektörde fark yaratan Honda, Jazz e:HEV ile hibrit otomobil pazarına yeni bir model daha sunuyor. Honda’nın ürün gamında e:HEV logosunu taşıyan ilk modeli olan yeni Honda Jazz ve aileye katılan Crosstar versiyonu 5 Haziran 2021 tarihinde Türkiye’de satışa çıktı. Honda’nın gelişmiş hibrit teknolojisini sunan Jazz ve yine Honda’nın sportifliğini ortaya koyan Jazz Crosstar elektrikli araca en yakın sürüş hissi ile segmentindeki iddiasını güçlendiriyor. İkonik Jazz tasarımını modern çizgiler ve kullanım kolaylığı ile buluşturan yeni Jazz; iki motorlu güç aktarma sistemine sahip e:HEV hibrit teknolojisi ile üç farklı sürüş modları arasında yer alan EV Sürüş modunda iken şehiriçi yolculuklarda daha iyi bir performans sergiliyor.

Gelişmiş amortisör sistemleri yoldan kaynaklanan titreşimlerin kabine aktarılmasını en aza indirerek sürüş konforunu artırıyor. Honda’nın Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi (AHA), gelişmiş sürüş dinamiklerine ve üstün yol tutuş özelliklerine katkı sağlarken özellikle hızlı direksiyon hareketlerinde veya virajlarda otomobilin dinamik dengesi korunuyor. Araç Denge Destek Sistemi (VSA) ile birlikte çalışan AHA, dönüşlerde viraj içindeki tekerleğe fren müdahalesi uygulayarak otomobilin sürüş dinamiklerini iyileştiriyor.

Honda’nın imzası haline gelen “sihirli koltuklar” ile büyük bir bagaj hacmi sunan Jazz, Avrupa’da standart olarak ön orta hava yastığı ile donatılan ilk Honda modeli olarak da öne çıkıyor. Yeni Honda Jazz’da standart olarak sunulan 10 adet hava yastığı da Euro NCAP çarpışma testinden beş yıldız alan modelin güvenirliğini daha da artıyor. Isıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar, wireless Apple CarPlay gibi özellikleri sınıfında standart olarak sunan tek model olan Yeni Honda Jazz, emisyon değerleri ve çevre dostu yakıt ekonomisiyle de fark yaratıyor.

e:HEV hibrit teknolojisi ile yenilenen Honda Jazz Executive 310 bin TL, Honda Jazz Crosstar Executive ise 320 bin TL fiyat ile Türkiye’de satışa çıkacak.

RETRO TASARIM, MODERN TEKNOLOJİ

Opel, neo-klasik modeli Manta Gse ElektroMOD’u tanıttı. Bir zamanların efsanevi modeli Manta’nın çağın gereklerine uygun olarak yorumlandığı Manta Gse; LED far, Pixel-Vizor ve Pure Panel kokpit olmak üzere en güncel Opel teknolojileriyle harmanlanmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Manta GSe’de modern çağın gereğini yerine getiren sıfır emisyonlu 147 beygir gücündeki batarya elektrikli elektromotor, 200 kilometrelik menzil sunuyor. Dördüncü vitesin ardından otomatik kullanıma imkân tanıyan manuel şanzıman ve arkadan itiş özellikli aktarma yapısı ise sportif sürüş keyfine büyük katkı sağlıyor. Opel teknolojileri arasında yer alan yeni Opel Pixel-Vizor’ün LED ekranı dış çevreyle iletişim kurabilirken, Manta GSe’nin iç mekânındaki Opel Pure Panel ise araca ait tüm bilgi ve verileri ekrana taşıyabiliyor. Modern bir klasik formundaki Manta GSe’nin etkili müzik sistemi, sarı dekorlu sportif koltukları, üç kollu direksiyon simidi, kokpit ve kapı panellerindeki dokunuşlar ve şık tavan döşemesi dikkat çekiyor.

PROACE CİTY’NİN ELEKTRİKLİSİ SAHNEDE

Toyota, hibrit başta olmak üzere çevreci ve alternatif yakıt enerji kaynaklarını otomobillerine taşırken, hafif ticari araç segmentinde de sıfır emisyonlu seçeneklerini artırıyor. Yeni elektrik motorlu hafif ticari araç, hem panel van hem de beş ya da yedi kişilik Proace CITY versiyonlarıyla sunulacak. Kullanıcının tercihine göre 4.4 metrelik standart ve 4.75 metrelik uzun dingil mesafeli versiyonlar da model ürün gamı içinde yerini alacak. Tüm Proace CITY Electric modelleri 136 beygir güç üreten elektrik motoruna ve önden çekişli sürüşe sahip. 50 kWh kapasiteli batarya ile birlikte tek şarjla 280 kilometre civarında menzile ulaşılırken aracın maksimum hızı ise saatte 135 kilometre olarak açıklandı. Güç modu açık olduğunda 0-100 km/s performansı 11.2 saniye olan Proace CITY Electric, hafif ticari araç sınıfında performans beklentilerini de karşılamayı başarıyor.

