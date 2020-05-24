Mayıs ayında kar yağdı

24 Mayıs 2020 Pazar, 20:29

İlkbaharın son günlerinde Oltu ilçesinde kar yağdı. 2 bin 90 rakımlı Güzel yayla geçidinde ve Oltu Başbağlar yayla geçidinde başlayan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar, yazı beklerken, kar yağışını görünce çok şaşırdıklarını söyledi. İzin belgesi olan sürücüler, kara hazırlıksız yakalanınca yolda ilerlemekte güçlük çekti.