Mayısta 26 işçi koronadan öldü

06 Haziran 2020 Cumartesi, 13:00

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre geçtiğimiz mayıs ayında en az 156 emekçi iş cinayetinde öldü. Hayatını kaybedenlerin 5’i kadın, 14’ü göçmen ve 6’sı çocuktu. Çocuklar tarım sektöründe kayıt dışı çalışıyordu. Mayısta ölen emekçilerin 29’nun ölüm sebebi koronavirüstü. Koronavirüs nedeniyle 3 ayda ölen emekçi sayısı 146’ya ve 2020’nin ilk 5 ayında iş cinayetlerinde ölenlerin sayısı 737’ye yükseldi.

İSİG verilere ilişkin değerlendirmede bulundu ve koronavirüsün bir meslek hastalığı haline geldiğinin altını çizdi: “ SGK tarafından 7 Mayıs’ta bir genelge yayınlandı ve Covid-19’un bulaşıcı hastalık olduğu ve iş kazası/meslek hastalığı olarak değerlendirilmemesi gerektiği açıklandı.”

“Bu süreçte uluslararası sendikal hareket sermayenin ve devletin sorumluluklarını belirtip Covid-19’un işçiler için meslek hastalığı sayılması ile ilgili bir deklerasyon yayınladılar, işçilerin ve ailelerinin korunması konusunda adımlar atılması gerektiğini belirtip en riskli meslek gruplarını sıraladılar. Ancak bütün bu yapılanlar yetmez. Covid-19’un iş kazası/meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için elbette gerekli hukuki girişimlerde bulunulmalıdır. Bu talebin kabul edilmesi için aktif bir kampanya yürütürsek işçi sınıfının bütünü tarafında özümsenebilir ve bir örgütlenme başlığı olarak alana müdahale etme gücümüzü yükseltebiliriz.”