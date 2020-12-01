Mayo sorusu Temel Karamollaoğlu'nu kızdırdı
Tele 1 canlı yayınına konuk olan Temel Karamollaoğlu, iktidara gelmeleri durumunda sporcuların mayo giyip giyilemeyeceğinin sorulması üzerine sinirlendi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tele 1'de ekrana gelen 'Zamanın Ruhu' programına konuk oldu.
Programın sunucusu Cüneyt Akman, Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olduğu görüntüleri ekrana getirdi ve "Mayolu bir şekilde genç kızlarımız akrobatik hareketler yapıyorlar. Sizin iktidarınızda bizim genç kızlarımız bu kıyafetle yarışmalara katılabilirler mi?" diye sordu.
Soru karşısında sinirlenen Temel Karamollaoğlu, "Bunlar devam eder de.. Türkiye bununla dünyaya nam salacaksa, Türkiye bugünkü halinden kurtulamaz. Türkiye’nin meselelerini getirip dar bir alana sokmayın ya. Kusura bakmayın ama bunu siz yapıyorsunuz... Biz burada AK Parti'yi tenkit ediyoruz yeri geldiği zaman. Ama biraz da AK Parti'nin karşısına makul meselelerle çıkın Allah rızası için. Bunlarla Türkiye uçacak.. Ben başarısız demiyorum. Ama bununla Türkiye'nin problemi mi çözülecek Allah aşkına. Şu anda biz bunu mu konuşmalıydık? Türkiye bundan dolayı dünyada öne geçtik, biz de 1 numaralı ülke olduk... Yapmayın Allah rızası için. Türkiye'nin meselelerini bizim gibi insanlarla konuştuğunuz zaman dar bir alan hapsetmeyin" ifadelerini kullandı.
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