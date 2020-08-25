Mazlum Çimen'den 30 Ağustos yasaklarına tepki: "Sanıyorum virüs Türkiye'de AKP'li oldu"

25 Ağustos 2020 Salı, 12:21

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge ile, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ülke genelinde yasaklandı.

Benzer uygulamaların daha önceki dini ve resmi bayramlarda da uygulandığını iddia eden İçişleri Bakanlığı'nın kararı tepki topladı.

Sanatçı Mazlum Çimen de Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla karara tepki gösterdi. Kararın muhalif etkinliklerle ilgili olduğunu vurgulayan Çimen, eleştirel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sanıyorum corona virüs Türkiye’de akp li oldu.. akp nin hiç bir etkinliğinde harekete geçmiyor.. muhalif her etkinlikte, özellikle cumhuriyet bayramında fırsat kolluyor.. acayip örgütlenmiş, bilinçlenmiş..!!!"