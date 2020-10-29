"Mbappe kadar olmasa da hızlıyım"

29 Ekim 2020 Perşembe, 14:13

"Beşiktaş'taki ilk maçım güzel geçti. Takımla olarak güzel işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. 10 kişi kaldığımıza zorlandık ama 3 puanla başlamak iyi bir adımdı.Taraftarlarımız performansımdam memnun kaldıysa ne mutlu bana. Daha iyisini yapabilirim. Ciddi bir sakatlığım yok, biraz ağrım var. Yeni Malatyaspor maçında oynayabilirim.





BEŞİKTAŞ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI

Beşiktaş'a gelirken, tercih yapmak çok zor olmadı. Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. İyi bir kulüpteyim, uygun koşullar oluşursa, uzun süre Beşiktaş'ta kalmak isterim. Ancak öncelikle Beşiktaş'a katkı yapmak istiyorum.Takımda atmosfer gayet iyi.

İNGİLİZCE DERSİ ALMAYA BAŞLADIM

Fransızca konuşan 5 kişi var. Takımla daha uyumlu olabilmek adına İngilizce dersi almaya başladım.Esas olarak sağ bek oynuyorum. Teknik direktörümüz isterse, ileride de oynayabilirim. Her şeyden önemlisi, pozisyon neresi olursa olsun takıma katkı sağlamak. Futbol olarak olumlu özelliklerim var ama geliştirmem gereken konular da var. Bu gelişim için Beşiktaş'a geldim. Dijon'da çok kez sol bek oynadım, rahatsızlık duymadım. Bu bir teknik direktör tercihidir. Sağ bekte oynamak isterim ama sol bek de fark etmez, takım kazansın yeter. Tüm takımla iyi ilişkilerim var.

BENİM İÇİN ÖNCELİK ASİST

Kariyerimde hiç golüm yok ama bunu bir takıntı, sorun haline getirmedim. Çünkü benim önceliğim asist yapmak.Ligin 21 takımla oynanması konusunun zorluk olacağını düşünmüyorum. Tırnak içinde söylüyorum, futbolcular olarak bunun için para kazanıyoruz. Şikayet etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. İyi antrenman yaparsanız, maç oynamak sorun yaratmazİstanbul'da zorluk yaşamıyorum, sadece dil sıkıntım var. Gelmeden önce Türkiye hakkında bir bilgim yoktu ama geldikten sonra çok etkilendim. İnsanlar oldukça sıcak kanlı. İstanbul'a gelen ailem ve arkadaşlarım da benimle aynı görüşü paylaşıyor. Türkiye ve İstanbul için tüm düşüncelerim pozitif.

KYLİAN MBAPPE KADAR OLMASADA HIZLIYIM

Kylian Mbappe kadar olmasa da hızlı bir oyuncuyum. Kulüp, geldiğimde Speedy Gonzalez videosu ile beni tanıttı. Şimdi bunu kanıtlama zamanı. İsmimin (Valentine-Sevgili) anlamı kadınlar tarafından önemseniyor fakat erkekler için bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bu aralar zaten bir kız arkadaşım da yok"

