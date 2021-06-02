Mbappe: “Kendimi Ronaldo ve Messi ile karşılaştıramam”

02 Haziran 2021 Çarşamba, 15:05

Paris Saint Germain’in yıldız Kylian Mbappe, Esquire’nin İngilizce edisyonuna verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

Fransız yıldız, futbolcuların kendilerini Messi ve Ronaldo ile karşılaştırmasıyla ilgili şunları söyledi, "Kendinize onlardan daha iyi şeyler yapacağınız söylüyorsanız, bu egonun ve kararlılığın ötesindedir. Bu, farkındalık eksikliğidir. Onları kıyaslayamazsınız. Tüm istatistikleri alt üst ettiler. 10-15 yıl boyuncu olağanüstü sezonlar oynadılar."

“ONUN İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Avrupa futbolunun en önemli genç yıldızlarından biri olan Erling Haaland için ise Mbappe, “Bu onun ikinci yıl, onu yeni yeni tanımaya başlıyoruz. Onun için bunlar başlangıç. Yaptıklarından dolayı çok mutluyum.” dedi.

“FRANSA’DA İNSANLAR NEYE SAHİP OLDUĞUNUZ GÖRMEK İSTEMİYOR”

Fransız yıldız, takım arkadaşı Neymar ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı, “Brezilya'da neşeli, Fransa'da ciddi. Burada tutkularınızı sergilemeniz iyi karşılanmaz. İnsanlar onun çok fazla oyun oynadığı için takımı ihmal ettiğini düşünüyorlar. Sanırım o da bu durumu anlamaya başladı. İlk başlarda çok zordu çünkü bunu bir hakaret olarak deneyimledi.

Takıma katıldığında Eyfel Kulesi’ne yüzünü yansıttılar, altı ay sonra ise oyun oynamasını sorgulamaya başladılar. Fransa'da insanlar neye sahip olduğunuzu biliyor ama onu görmek istemiyorlar. Sadece seni futbol oynarken, gülümserken görmek istiyorlar.”