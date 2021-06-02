Kosova kazandı Vedat Muriqi yıldızlaştı
Kosova’nın San Marino’yu 4-1 mağlup ettiği maçta Vedat Muriqi, takımının tüm gollerini kaydeden isim oldu.
Sezonun tamamlanmasının ardından milli takımların devam eden hazırlık karşılaşmalarında Kosova, sahasında San Marino’yu ağırladı.
Vedat Muriqi’in 28. Dakikada ve 45+1’de attığı 2 golle devreyi önde kapatan Kosova, ikinci yarıda yine Muriç’ten gollerle karşılaşmayı 4-1 kazandı. Muriç, takımı adına diğer golleri 46 ve 76. dakikada kaydetti.
Muriqi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "San Marino maçı harikaydı. 4 golüm var. Lazio'da iyi geçirmediğim bir sezonun ardından kendim için de mutluyum. Bazı olumsuz sonuçların ardından ülke olarak da galibiyete ihtiyacımız vardı."
SERIE A’DA 1 GOL
Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olduktan sonra istediği performansı sergileyemeyen Kosovalı golcü bu sezon 27 kez Serie A’da forma giyerken toplamda 837 dakika süre aldı.
Muriqi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi.
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