Kosova kazandı Vedat Muriqi yıldızlaştı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 14:19

Sezonun tamamlanmasının ardından milli takımların devam eden hazırlık karşılaşmalarında Kosova, sahasında San Marino’yu ağırladı.

Vedat Muriqi’in 28. Dakikada ve 45+1’de attığı 2 golle devreyi önde kapatan Kosova, ikinci yarıda yine Muriç’ten gollerle karşılaşmayı 4-1 kazandı. Muriç, takımı adına diğer golleri 46 ve 76. dakikada kaydetti.

Muriqi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "San Marino maçı harikaydı. 4 golüm var. Lazio'da iyi geçirmediğim bir sezonun ardından kendim için de mutluyum. Bazı olumsuz sonuçların ardından ülke olarak da galibiyete ihtiyacımız vardı."

SERIE A’DA 1 GOL

Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olduktan sonra istediği performansı sergileyemeyen Kosovalı golcü bu sezon 27 kez Serie A’da forma giyerken toplamda 837 dakika süre aldı.

Muriqi, bu karşılaşmalarda rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi.