McAfee'nin ölümünün ardından Snowden'dan Assange'a ‘sıradaki sen olabilirsin’ uyarısı
ABD Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) sistem analisti Edward Snowden, John McAfee'nin ölü bulunmasının ardından Julian Assange'a uyarıda bulundu.
ABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) eski çalışanı ve Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetlerine ait belgeleri sızdıran bilgisayar uzmanı Edward Snowden, McAfee'nin İspanya'da bir cezaevindeyken ölmesinin ardından WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı uyararak, "Sıradaki sen olabilirsin" dedi.
Snowden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
“Avrupa, şiddet içermeyen suçlarla suçlananları adaletsizce yargılıyor ve hapishane sistemi o kadar acımasız bir mahkeme sistemine teslim edilmemelidir. Yerli sanıklar buna maruz kalmaktansa ölmeyi tercih edebilir. Ve sıradaki kişi Julian Assange olabilir.”
SİSTEMDE REFORM YAPILANA KADAR...
Sputnik'in aktardığına göre Snowden, "Sistemde reform yapılana kadar bir moratoryum devamlı bulunmalı" diye ekledi.
Hakkındaki vergi kaçırma suçlamasından 3 Ekim 2020'de Barselona'da yakalanarak cezaevine konulan John McAfee, İspanya Yüksek Mahkemesi'nin ABD'ye iadesini onaylamasından saatler sonra hücresinde dün ölü bulunmuştu. McAfee'nin intihar etmiş olabileceği belirtiliyor.
Öte yandan McAfee, geçen yıllarda RT kanalında Afshin Rattansi'ye verdiği röportajda eski Başkan Donald Trump'ın Rusya'yla ilişkilendirilmesine karşı çıkarak, Rus hackerların eski Dışişleri Bakanı ve başkan adayı Hillary Clinton'ın e-posta hesabını ele geçirdiği iddialarını yalanlamıştı.
McAfee, ayrıca Washington'un 'rejim değişikliği' eylemlerini 'çılgınca' olarak nitelendirmişti.
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