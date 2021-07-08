MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Reuters
08 Temmuz 2021 Perşembe, 17:10
MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
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MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden yayımlanmıştır." bilgisine yer verildi.




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