MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.
MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları e-Devlet üzerinden yayımlanmıştır." bilgisine yer verildi.
Video Haberler
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
- Islanan yavru köpeği görünce üzerine battaniye örttü
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
- Kütahya'da pitbull saldırısı
- Vahşet! 6 inek kuyrukları kesilmiş olarak bulundu
- Çocuklar çakmak gazı patlayınca böyle kaçıştı
- Taksim'de yaptığı şovla yurttaşların ilgisini topladı
En Çok Okunan Haberler
- Hilal Kaplan ve Özgür Demirtaş birbirine girdi
- Soylu’yu kim çizdi?
- Akbank'ta 43 saat boyunca neler yaşandı?
- Merve Akpınar'a beklenmeyen tavır!
- Peker yarın atacağı tweet'lere işaret etti
- AKP'li STK başkanından iktidara sert tepki
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- Akbank'ta son durum
- Reuters: Kamu bankalarını hazırlamak istiyor
- Akbank'tan yeni açıklama