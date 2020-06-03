MEB duyurdu: Telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlıyor

03 Haziran 2020 Çarşamba, 16:33

Uzaktan eğitim sürecini 19 Haziran Cuma günü tamamlamaya hazırlanan MEB, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı.

Buna göre, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan eğitimler üç hafta sürecek ve ders yılının başlamasıyla birlikte destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını ifade etti. Selçuk, telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi



