"MEB sınav başarısına göre kadrolu şube müdürü atamalıdır”

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:12

Türk Eğitim-Sen’in tespitlerine göre ise hali hazırda Türkiye genelinde 534 şube müdürlüğü pozisyonunun geçici görevlendirme usulüyle yürütüldüğünü bildirerek, Bakanlığın vakit geçirmeden yeni bir sınav yaparak, bu kadrolardaki görevlendirmeleri sonlandırmasını ve liyakat esasına göre kadrolu şube müdürü ataması yapmasını talep etti.

Genel Başkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“MEB en son 1 Nisan 2018 tarihinde şube müdürlüğü sınavı yapmıştı.

Nitekim bu sınav sonuçlarına göre 513 şube müdürlüğü kadrosu sınav kazananların tercihine açılmıştı.

Sendikamızın tespitlerine göre ise hali hazırda Türkiye genelinde 534 şube müdürlüğü pozisyonu geçici görevlendirme usulüyle yürütülmektedir. Ki, bu sayının daha fazla olması da muhtemeldir.

Bakanlık vakit geçirmeden yeni bir sınav yaparak, bu kadrolardaki görevlendirmeleri sonlandırmalı ve liyakat esasına göre kadrolu şube müdürü ataması yapmalıdır.

Ayrıca, mevcut durumda, norm fazlası şube müdürlüğü görevlendirmeleri de söz konusudur. Bu durum da anlaşılır değildir. Eğer ki, il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğünde ihtiyaç var ise normlar güncellenmeli, suistimal edilen ve kamu zararına neden olan “norm fazlası görevlendirme” uygulaması sonlandırılmalıdır.”