MEB'den açıklama: Bursluluk sınavı tekrar ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın eylüle ertelendiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.
6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen— MEB (@tcmeb) May 21, 2020
2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. pic.twitter.com/LzCsW1AU1v
İKİNCİ ERTELEME
Normalde 25 Nisan 2020’de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak 6 Haziran 2020’ye ertelenmişti.
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