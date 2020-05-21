MEB'den açıklama: Bursluluk sınavı tekrar ertelendi

21 Mayıs 2020 Perşembe, 17:09

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen

2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. pic.twitter.com/LzCsW1AU1v — MEB (@tcmeb) May 21, 2020

İKİNCİ ERTELEME

Normalde 25 Nisan 2020’de yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak 6 Haziran 2020’ye ertelenmişti.