MEB'den birçok kurum için yüz yüze eğitim kararı
Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarınca verilen ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan koronavirüs salgını sebebiyle 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında olan tüm özel öğretim kurumlarında 20 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.
Yazıda, aynı kanun kapsamında bulunan özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin 4 Ocak'tan itibaren İçişleri Bakanlığı'nın 30 Kasım 2020 tarihli yazısında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği ifade edildi.
Özel öğretim kurslarında ise yüz yüze eğitime 15 Şubat'ta başlanmasının planlandığı aktarıldı.
Yazıda şu ifadelere yer verildi:
“Özel öğretim kurumlarından eğitim dönemi sonunda sınav yapılarak sertifika veya kurs bitirme belgesi verilen kurumların sınavları İçişleri Bakanlığının ilgi (a) yazısında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları dikkate alınarak yapılabilecektir. 5580 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurumlarından burs vermek isteyen kurumların burs verilecek öğrenci ve kursiyerlerin tespitine yönelik sınav yapma süreleri Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmıştır.”
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