MEB'den sınav erteleme kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

DHA
01 Aralık 2020 Salı, 09:52
MEB'den sınav erteleme kararı
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