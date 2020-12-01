MEB'den sınav erteleme kararı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
AYRINTILAR GELECEK...
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- Linç girişimi davasında sanıklardan skandal savunmalar
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'
Video Haberler
- Kar yağışı İstanbul’un kapısına dayandı
- 'Bırakın, evime ekmek götürüyorum!' sözleri gündem oldu
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Koca hakkında suç duyurusu
- Erdoğan, 'yeni yasakları' açıkladı
- Saldırganları savunanlar şaşırtmadı!
- ÇYDD'den Bülent Ersoy'un kürk bağışına ret
- Linç girişimi davasında sanıklardan skandal savunmalar
- Katar’ın Borsa İstanbul için ödediği para belli oldu
- Merkel'den Türkiye açıklaması
- Erdoğan'a 'veto' çağrısı
- Covid-19'a yakalanma ihtimalini belli ediyor
- 'Berat Albayrak ülkeyi iflasa sürükledi, kaçıp gitti'