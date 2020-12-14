MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.

DHA
14 Aralık 2020 Pazartesi, 22:49
MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.


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