MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

14 Aralık 2020 Pazartesi, 22:49

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir" denildi.