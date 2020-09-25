MEB’e rapor sunmak isteyen Halkevleri üyelerine gözaltı
Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan ve sınırlı sayıda öğrencinin katılımıyla yüz yüze gerçekleşen eğitimdeki sorunlarla ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) rapor sunmak isteyen Halkevleri üyelerine polis müdahale etti. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk’ün de arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Koronavirüs salgını nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitim ve kısıtlı öğrencinin katılımıyla yüz yüze başladı. Öğrenciler bilgisayar, tablet ve interneti olmadığı için uzaktan eğitime erişmekte sıkıntı yaşıyor.
Halkevleri de öğrencilerin sıkıntılarının da yer aldığı raporu bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmek istedi ancak polis izin vermeyerek müdahale etti. Çankaya Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlığa giden Halkevleri üyeleri polis tarafından durdurularak, Meşrutiyet Caddesi’ne yönlendirildi. Burada Halkevleri üyeleri ile polis arasında tartışma çıktı. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk’ün yanı sıra 5 Halkevleri üyesi gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Koronavirüs'ten ölen hastanın cenazesi için 80 bin TL
- İBB’ye sendika ablukası
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- CHP'den gözaltılara ilk tepki
Video Haberler
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Koronavirüs'ten ölen hastanın cenazesi için 80 bin TL
- İBB’ye sendika ablukası
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- CHP'den gözaltılara ilk tepki