MEB’e rapor sunmak isteyen Halkevleri üyelerine gözaltı

25 Eylül 2020 Cuma, 15:50

Koronavirüs salgını nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitim ve kısıtlı öğrencinin katılımıyla yüz yüze başladı. Öğrenciler bilgisayar, tablet ve interneti olmadığı için uzaktan eğitime erişmekte sıkıntı yaşıyor.

Halkevleri de öğrencilerin sıkıntılarının da yer aldığı raporu bugün Milli Eğitim Bakanlığı’na iletmek istedi ancak polis izin vermeyerek müdahale etti. Çankaya Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlığa giden Halkevleri üyeleri polis tarafından durdurularak, Meşrutiyet Caddesi’ne yönlendirildi. Burada Halkevleri üyeleri ile polis arasında tartışma çıktı. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk’ün yanı sıra 5 Halkevleri üyesi gözaltına alındı.