MEBGEM’de LGS zaferi

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 22:24

MEBGEM Mart ayından itibaren etkisini göstermeye başlayan Covid-19’un her alandaki olumsuz etkilerine rağmen, eğitimine ara vermeyerek bünyesinde kayıtlı bulunan 550 öğrencisinin LGS’de başarılı olmasına katkı sağladı.

Covid-19 tedbirlerine karşı yapmış olduğu planlı ve hızlı çalışmayla karşılaşılan sorunlara çözüm üreterek Türkiye’de Gençlik Eğitim Kurs Merkezleri arasında bir ilke imza atan MEBGEM, eğitimlerine ara vermeyerek 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 8-12. sınıflar ile mezun sınıfı öğrencileri ve velileri bu süreç boyunca mağdur etmedi. Bu başarılı çalışma sonucunda MEBGEM öğrencilerinin büyük bir bölümü İzmir’in en prestijli liselerine kayıt yaptırabilecek yüzdelik dilime girmeye hak kazandı.

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, MEBGEM öğrencilerinin başarı durumları da ortaya çıktı. LGS sonuçlarına göre; MEBGEM öğrencilerinden 62’si 0-04,99 yüzdelik dilimine, 137 öğrenci ise 0- 09,99 yüzdelik dilim aralığına girmeyi başardı. Elde edilen başarılı sonuçların ardından MEBGEM öğrencileri ağırlıklı olarak İzmir’in en iyi liseleri arasında olan; Fen Liseleri, Atatürk Lisesi, Bornova Anadolu Lisesi gibi prestijli liselere yerleşebilecek yüzdelik dilime girmeye hak kazandılar. MEBGEM bünyesinde hizmet veren uzman rehber öğretmenler tercih dönemi boyunca öğrencilerine danışmanlık hizmeti vermeye devam edecekler.

BAŞKAN AKSOY: ÖĞRENCİLERİMLE GURUR DUYUYORUM

LGS başarısının ardından bir açıklama yapan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Covid-19 hastalığının ülkemizde görülmeye başlanmasından ve eğitime ara verilme ihtimali ortaya çıktığı andan itibaren bu konudaki çalışmalarımız başladı. Online eğitime geçen Türkiye’deki ilk belediyelerden biriyiz. Bu süreci başarılı bir şekilde yürüttük ve bunun sonucunu da aldık. Öğrencilerimiz LGS sınavında çok başarılı sonuçlar aldılar. Hepsini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Öğrencilerimizin başarısı için çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek” dedi.

REHBERLİK HİZMETİ MEBGEM’DEN

MEBGEM tercih döneminde 8. sınıf öğrencilerine ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunmaya devam edecek. Bu hizmetten Menemen’de ikamet eden tüm öğrenciler faydalanabilecekler. MEBGEM rehberlik hizmetinden yararlanmak isteyen öğrenciler ve veliler; Asarlık Şube için 0 232 841 23 59, Merkez Şube için 0 232 502 00 09 numaralı telefonlardan randevu alabilirler.