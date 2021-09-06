MEB'in koronavirüs önlemlerine Mehmet Ceyhan'dan tepki

06 Eylül 2021 Pazartesi, 07:42

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalarını değerlendirdi.

“EĞİTİME ARA VERİLMESİ İÇİN SINIFTA EN AZ 2 VAKA ÇIKMASI GEREKİYOR”

Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

* Okul rehberinde pozitif tek öğrenci varlığında sınıfın geri kalanının eğitime devam ettiğini birkaç gün önce paylaşmıştım. İtirazlar olmuştu; ‘İlk üç sınıfta sınıf evde karantinaya alınıyor, bizim okulda öyle değil’ şeklinde. Rehberin son hali bu.

* Eğitime ara verilmesi için o sınıfta en az 2 vaka çıkması gerekiyor. Bilim kurulundaki arkadaşlarımız böyle uygun görmüş. Ancak iki pozitif belirtili hasta olduğunda bunun çok daha fazlası belirtisiz çocuk olabilir.

“BİRAZ FAZLA RİSK ALMIŞ OLUYORUZ”

Ceyhan, daha önceden yaptığı değerlendirmesinde ise şunları söylemişti:

* Sınıfta tek vaka varsa sınıf kapatılmıyor. Öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri maske takıyorsa (buna kim karar verecek belli değil) 14 gün, günde iki kez belirti takibi ile eğitim devam ediyor.

* İkinci vaka varsa o zaman herkes yakın temaslı sayılıyor ve evde izolasyona alınıyor.

* Vaka çıktığında okulda ne yapılacak, bununla ilgili bir düzenleme yok.

* Çocuklarda hastalık yüzde 90 belirtisiz seyrediyor ve aşılar delta varyantının bulaşmasını önlemiyor. Tek belirtili çocuk varlığında bile etrafında 8-9 belirtisiz, virüs pozitif çocuk olabilir. Tarama testi uygulamıyoruz. Karantinayı ancak 2 belirtili hasta varsa uygulamakla biraz fazla risk almış oluyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı, bir sınıfta öğrencilerden herhangi birinde Covid-19 pozitif tanısı konulması durumunda öğrencilerin ve öğretmenlerin izleme alınacağını ve okullarına devam edeceğini duyurmuştu.