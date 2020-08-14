MEB'in 'Teftiş Kurulu Başkanı'ndan ilginç paylaşım!
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım hem çirkin üslubu hem de bozuk dili nedeniyle tepki çekti.
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "pes!" dedirtti.
Başkan Ala paylaşımında "Çatlasanızda patlasanızda Ülkemiz her alanda başarılı olduğu gibi spor alanında da başarılı olacaktır." diye yazdı.
Ala'nın çirkin üslubu ve imla kurallarına uymayan dili tepki çekti.
Atıf Ala'nın AKP Erzurum Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın da kardeşi olduğu biliniyor.
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