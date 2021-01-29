Meclis Başkanı Şentop, 'Osmanlı'yı yeniden kurma' eleştirilerine yanıt verdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Yeni Osmanlıcılık' tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Şentop, Türkiye'yi Osmanlı'yı yeniden kurmaya çalışmakla itham edenler olduğunu belirtip "Hayalci değiliz, hayal kurmuyoruz. Real politiğin farkındayız" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul’da "Bir Asrı Geçen Birikimle Misak-ı Milli'ye Yeniden Bakmak" temalı programda konuştu.
"Misak-ı Milli, milli hedeflerimizin manifestosudur. Hedefi, sınırları tarif edilen vatanımızda birliğimizi, bütünlüğümüzü temin edip, hür ve müstakil bir şekilde hayatımızı idame ettirmemizi sağlamaktır. Milletimize güven vermesinin yanında muarızlarımıza da meydan okuyan bir bildiridir." diyen Şentop, "Şentop, "Bugün de milli egemenliğimizi korumak, milli varlığımızı devam ettirmek için mücadele ediyoruz. 101 yıl önce ilan edilen milli yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız. Bugün de bizim olanı, bizden olanı, bizimle olanı korumak, savunmak ve yaşatmakla mükellefiz." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin milli bekasına 101 yıl önce yönelen tehditlerin, bugün de devam ettiğini" belirten Şentop, "Biz de maruz kaldığımız tehditleri artık sınırlarımızda karşılamıyoruz. Tehditleri sınırlarımız ötesinde karşılayıp aziz milletimizi ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizi güvenli bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz"
'YENİ OSMANLICILIK' AÇIKLAMASI
Şentop konuşmasında 'Yeni Osmanlıcılık' tartışmalarına da değindi. "Devlet olarak takip ettiğimiz siyaseti bazıları 'Yeni Osmanlıcılık' diye eleştiriyor" diyen Şentop, "Evet, Osmanlı'yı seviyoruz ve gururla anıyoruz. Tarihte kurduğumuz en kudretli devletimiz. Şerefle anacağımız, anlatacağımız bir geçmişten geliyoruz ama bazıları paranoyak bir şekilde bizi Osmanlı'yı kurmaya çalışmakla itham ediyorlar. Hayalci değiliz, hayal kurmuyoruz. Real politiğin farkındayız" şeklinde konuştu.
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