Meclis Başkanı Şentop'un kızı YKS'de Türkiye 32.'ncisi oldu
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Gülru Şentop, YKS eşit ağırlıkta Türkiye 32'ncisi oldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un kızı Saliha Gülru Şentop, bu yıl üniversiteye girebilmek için ter döken 2 milyon 607 bin 903 adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) katıldı.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Saliha Gülru, YKS'de eşit ağırlık alanında Türkiye 32'ncisi olarak dereceye girdi.
2013 yılında AKP MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili olan Mustafa Şentop, ‘FETÖ’ bağlantısı nedeniyle kapatılan kanalı STV’de oğlu ile birlikte yayına çıkmıştı. Yayının nedeni ise yine ‘FETÖ’ bağlantısı ile kapatılan okul ve dershanelerde okuyarak birincilik elde eden oğlunun başarısı idi. Şentop’un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, girdiği Seviye Belirleme Sınavı’nda tüm soruları doğru yanıtlayarak ilk 100’e girmişti. STV muhabirine konuşan Şentop, bu başarıyı ise “Allah’ın bir lütfu” olarak yorumlamıştı.
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