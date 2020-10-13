Meclis TV'nin kamerası arıza yaptı, TBMM Genel Sekreteri Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun haftalık grup toplantısı sırasında Meclis TV’nin canlı yayını sağlayan ve uzaktan kumanda edilen 3 otopilot kamerasından birisi bozuldu. Arıza nedeniyle TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, toplantı sonrasında Kılıçdaroğlu’nun yanına giderek özür diledi.
Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında cepheden çekim yapan otopilot kameranın bozuk olduğu fark edilince CHP’nin girişimiyle TRT Haber’in canlı yayınındaki görüntüden yararlanıldı. Ancak TRT haber canlı yayını kesince konuşma sadece sağ ve sol açıdan çekim yapan otopilot kameralarla yayınlanabildi.
Grup toplantısı sonrasında Kılıçdaroğlu, TBMM’deki makamına giderken koridora gelen TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaşanan yayın arızası nedeniyle özür diledi.
ALİ ÖZTUNÇ: SABOTAJ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise yaşanan bu durumu “sabotaj” olarak niteleyerek, “kazanın” bilinçli yapıldığını iddia etti.
“TBMM TV kameramız arızalandı diyor. Grup toplantısından 10 dakika önce çek etmeleri lazım. Nedense AKP’nin hiç kamerası bozulmuyor. MHP grubunda kamera bozuluyor mu? Ayıp ya. Yan açıdan veriyorlar, yanlış yapıyorlar. TRT’nin görüntüsünü alıp kullansınlar. Meclis’in bunun hesabını vermesi gerekiyor. Türkiye’nin ikinci büyük partisinin grup toplantısı, önceden duyurulmuş. 10 dakika önceden çek edilmez mi? Yayında sorun var mı, bakılır. Çek edeceksiniz arıza çıkmaz. Bunu bilinçli yapıyorlar. Orman yangınları nasıl bir sabotaj ise bu da başka bir sabotaj.”
TBMM İdare Amiri CHP’li Mehmet Göker de “Bir süre TRT’nin görüntüsünü kullanmışlar. Şimdi daire başkanı aradı. O görüntüde de bir kayma olmuş. Bizim internet üzerindeki görüntümüzü yayınlayın dedik. Ona da teknik altyapımız yetersiz dediler. Her nedense CHP yayınında oldu. Açıkçası sabote edilmekten başka bir şey olduğunu düşünmek aklımıza gelmiyor. Yakışmadı” diyerek tepkisini dile getirdi.
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