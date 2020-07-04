Meclis’e alınmayan baro başkanları ve avukatlar, adliye önünde eylem yaptı

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Ankara Valiliği’nin koronavirüs gerekçesiyle başkentte 15 günlük eylem yasağı alması üzerine barolar Anıtpark’ta yapmayı planladıkları Büyük Savunma Mitingi’ni düzenleyemedi. Bunun üzerine çok sayıda baro başkanı, önceki gün ve gecesini çoklu baro teklifinin görüşüldüğü TBMM’nin Çankaya Kapısı önünde bekleyerek geçirdi.

Baro başkanlarının tümünün komisyondaki görüşmelere katılma talepleri kabul edilmedi. Başkanlar, gece de Meclis önünde banklar üzerinde oturarak bekledi. Burayı bariyerlerle çeviren polis, alana sadece baro başkanlarının ve parlamento muhabiri kartı olan gazetecilerin girişine izin verdi.

Artı TV’den Sibel Hürtaş, alana girip başkanların eylemini takip etmek isteyince gözaltına alındı. Hürtaş, polis tarafından şiddet gördüğünü savundu.

‘SUSTURULAMAZ’

Baro başkanları ve avukatlar, Ankara Valiliği’nin 15 günlük eylem ve etkinlik yasağının “Büyük Savunma Mitingi”ni engellemesi üzerine Ankara Adliyesi önünde toplanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Polisin kurduğu barikatlardan kontrollü şekilde geçen avukatlar Ankara Adliyesi önünde dilekçe işlemini mitinge dönüştürdü. “Savunma susturulamaz” yazılı pankart ve dövizler taşıyan avukatlar, “Hak, hukuk adalet. Faşizm karşı omuz omuza. Savunma susturulamaz. Feyzioğlu istifa” sloganları attı. Avukatların mitingine CHP ve HDP’li vekiller de katıldı.

‘BOYUN EĞMEYİZ’

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, yaptığı açıklamada avukatların hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini ve bunun tarihi sorumlulukları olduğunu belirterek “Bu yüzden, insan onurunun yeryüzünün ve gökyüzünün güçlüleri karşısında korunmasının tarihi avukatlarla başlar. Ancak o güçlülerin avukatlardan her devirdeki korkusu öyle büyük olmuştur ki bazen onları hapislerle, idamlarla tehdit ettirmiş bazen de bir virüs salgınından çaresizce medet umdurmuştur” diye konuştu.

Avukatların cüppelerinin “gökyüzü kadar büyük” olduğunu ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Sağkan, “Şimdi onların cüppeleri bir barınak, bir çatı, bir kalkan. Altına kimsesiz çocuklar, öldürülen kadınlar, yakılmış ormanlar ve ortadan kaldırılmak istenen koca bir adalet sistemi sığıyor” dedi. Sağkan, açıklamasını “Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz” sözleriyle bitirdi. Ardından avukatlar Meclis’e doğru yürümek istedi.

Ancak polis izin vermedi, avukatlara biber gazı ve kalkanlarla müdahale etti. Bir polisin kafasından yaralandığı öğrenildi. Polislerle yapılan pazarlık sonuç vermeyince avukatlar adliye önünde oturma eylemi yaptı.

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü, “Personelimize saldırıda bulunan avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” açıklamasını yaptı.

HÜRTAŞ SERBEST

Gazeteci Sibel Hürtaş, Emniyet’te ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Hürtaş’a haber takibi sırasında sosyal mesafeyi korumadığı iddiasıyla 3 bin 500 TL idari para cezası kesildi. Emniyet’ten yapılan açıklamada gözaltına alınan gazeteci Semire Sibel Hürtaş’a kötü muamele yapıldığı iddialarının “asılsız” olduğu belirtildi.

Avukatların eylemi ise gece saatlerinde de devam etti. Adliyenin önünde oturan avukatlar “savunma susmadı susmayacak” sloganları attı ve alkışlı protesto gerçekleştirdi.

FEYZIOĞLU’NDAN KISMİ DESTEK

Eylemler sürerken AKP ile görüşmelerini sürdüren Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, baro başkanlarına seslenerek, “Hâlâ çok geç değil, İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu Sayın Başkanı, dün komisyona davet edildiniz, gitmediniz. Bugün yine aracılık edelim, lütfen gidin ve konuşun” dedi.

Çoklu baroya karşı çıkan Feyzioğlu, diğer değişikliğin, temsilde adalet gerekçesiyle yapılmak istenen baroların delege sayılarının düzenlenmesine ilişkin olduğunu savundu.

CHP’LI ÖZEL,KILIÇDAROĞLU’NUN MESAJINI ILETTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Adalet Komisyonu’nda barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine katılma talebiyle Meclis’in Çankaya kapısında bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarını ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ileten Özel, Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerinin dayanışmasından memnun olduğunu söyleyerek “İçeride de mücadelenin aynı şekilde sürmesinin talimatını verdi. Sayın Genel Başkan’ın ağzından aktarabileceğim şey şu: ‘O fotoğraflardan ben utanıyorum, iktidar nasıl utanmıyor, şaşkınım’ dedi” bilgisini paylaştı.

AKP’Lİ BAŞKANIN İNÖNÜ’YLE İLGİLİ SÖZLERİ ÜZERINE ARBEDE YAŞANDI

TBMM Adalet Komisyonu'nda çoklu baro sistemini düzenleyen teklifin görüşmelerinde milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Görüşmeler devam ederken CHP’li Yunus Emre’nin, İsmet İnönü’nün “Suçluların telaşı içindesiniz” sözlerini anımsatmasının ardından AKP’li komisyon başkanı Yılmaz Tunç, “İsmet Paşa ile Führer’in irtibatını biliyoruz” dedi.

Bunun üzerine Emre, “Atatürk’ün Meclisinde kimse İsmet Paşa’ya Führer diyemez” dedi. Bunun üzerinde komisyonda tartışmalar çıktı. Vekiller ayaklanarak birbirlerinin üstüne yürüdü. CHP’liler “sözünüzü geri alın” tepkisi gösterdi. Kendini savunan komisyon başkanı ise İnönü’yle Hitler arasında bir mektuplaşma olduğunu kast ettiğini belirterek suçlamaları reddetti.

Komisyonda önceki gün başlayan teklifin geneli üzerine yapılan görüşmelere dün de devam edildi. Görüşmeler dün sabah 04.00'e kadar sürdü. Komisyonda teklifin tümü üzerinde 131'i CHP milletvekili olmak üzere 200'ün üzerinde milletvekili söz talebinde bulundu.

Komisyon görüşmelerinde, muhalefetin talep ettiği usul tartışmaları ve geneli üzerinde çok sayıda milletvekilinin söz talep etmesi nedeniyle önceki gün 12 saat süren toplantı boyunca teklifin maddelerine geçilemedi. Komisyonun dünkü görüşmeleri başlamadan önce TBMM'nin Çankaya kapısı önünde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Çankaya kapısı önünde kurulan bariyer nedeniyle vekil araçları da Meclis yerleşkesine alınırken polis kontrolünden geçirilmek istendi.

‘SAYGISIZLIK’

Görüşmelerin başında Çankaya kapısında yaşanan gerilim tartışmaya neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Türkiye’nin hiçbir yerinde tepki hakkını kullanmak isteyen polis şiddet ve cebir kullanması kabul edilebilir değildir.

Polisin Çankaya kapısında bariyer kurmasını milletvekillerine saygısızlığı kabul etmeyiz. Meclis Güvenlik Müdürü ile görüşün, polis haddini bilsin” diye konuştu. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise vekillerin aracında misafir olduğu için kontrol edildiğini söyledi.

Bunun üzerine Altay, “Benim derdim polislerin milletvekillerine ve gazetecilere yönelik saygısızlığı ve küstahlığıdır” diye tepki gösterdi.

‘SANSÜR KURULU’

Teklifin tümü üzerine konuşma yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, RTÜK'ün verdiği yayın durdurma cezasını eleştirdi. CHP'li Bülbül, Basın İlan Kurumu'nun basın sansür kurumu haline geldiğini dile getirdi. HDP’li Ayşe Acar Başaran, düzenlemeyle alakalı, alakasız herkesin konuştuğunu ancak baro başkanlarının fikirlerini beyan edemediğini söyledi.

AKP’lilere yönelik “Pişman olacağınız işler yapıyorsunuz. 3 gün sonra pişman olacaksınız” diyen Başaran, ayrıştırma siyasetinden vazgeçilmesini istedi. CHP’li Rafet Zeybek, “Bu yanlıştan dönmemiz lazım. Baroları bölme teklifine onay veren arkadaşlarımız, tarihe kamu tüzel kişiliklerini bozanlar olacak geçecektir” dedi.

CHP grubu, teklifin alt komisyonda görüşülmesine ilişkin önerge verdi. CHP’li Zeynel Emre, baro başkanlarının görüş ve önerilerinin alınması için alt komisyonda teklifin görüşülmesinin daha yararlı olacağını söyledi. Ancak öneri kabul edilmedi. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerine geçilmesi kabul edildi.

TBB TEMSİLCİSİ: VAZGEÇİN

Görüşmelerin geç saatlerinde bir TBB temsilcisi, komisyona gelerek teklife karşı olduğunu belirtti. TBB temsilcisi, “Avukatlar mesleki sebepler dışında baro oluşturacağından dolayı kutuplaşma söz konusu olacak.

Bu rekabete yol açacak ve bu çok tehlikeli. Kurumum ve kendi adıma çoklu barodan vazgeçilmesini takdirlerinize sunuyorum” dedi.

CHP’DEN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

TBMM’de ele alınan çoklu baro düzenlemesi nedeniyle Meclis önünde bekleyişini sürdüren baro başkanlarına ve milletvekillerine yönelik Emniyet güçlerinin sert tutumu üzerine CHP’li Muharrem Erkek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Engin Altay ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü. Görüşmelerin ardından baro başkanlarının TBMM önünde bekledikleri alana girmelerine izin verildi.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı açıklamada, baro başkanlarının Meclis’e alınmamasına ilişkin koronavirüs tedbirleri kapsamında Meclis’te ziyaretçi yasağı olduğunu belirterek “Baro başkanları için istisna söz konusu değil” dedi.