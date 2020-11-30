Meclis'e ziyaretçi yasağı geldi

30 Kasım 2020 Pazartesi, 11:57

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) koronavirüs önlemleri kapsamında genel kurul çalışmaları sırasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir."

