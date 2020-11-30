Meclis'e ziyaretçi yasağı geldi
Koronavirüs salgını riski nedeniyle Meclis'in ziyaretçilere kapatılması kararı verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) koronavirüs önlemleri kapsamında genel kurul çalışmaları sırasında ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine korona virüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31Aralık 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir."
En Çok Okunan Haberler
- Son 10 yılda Katar'a neler satıldı?
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- İşte son seçim anketi
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- Mansur Yavaş'tan köy öğretmeninin talebine jet yanıt
- Altaylı sordu: Niye hep Katar?
- Böyle olur 'Şahsım devleti'nin kaymakamı!
- 'İyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Son 10 yılda Katar'a neler satıldı?
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- İşte son seçim anketi
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- ‘Elim kırılsaydı da oy vermeseydim’ diyenler var
- Tecavüzcüsüyle evlendirilen çeşme
- Mansur Yavaş'tan köy öğretmeninin talebine jet yanıt
- Altaylı sordu: Niye hep Katar?
- Böyle olur 'Şahsım devleti'nin kaymakamı!
- 'İyi para kazanılır' bu işten. İnanın, zihniyet bu