Meclis'in etrafı kapatıldı, baro başkanları ve avukatların Ankara Adliyesi'ne yürüyüşü engellendi

10 Temmuz 2020 Cuma, 13:29

‘Çoklu baro’ teklifini protesto için Türkiye’nin dört bir yanından gelen baro başkanlarının Ankara Kuğulu Park’ta başlattığı 'Savunma Nöbeti’ sürüyor.

Meslektaşlarına destek vermek için parka girmek isteyen avukatlara polis müdahale ederek alana almadı.

Fotoğraf: Twitter ( Av. Alpay ANTMEN-@avantmen33)

HDP Milletvekilleri Züheyle Gülüm ve Musa Piroğlu, Kuğulu Park'a gelerek baro başkanlarına destek verdi. HDP'li Piroğlu, "Baroları savunmak, halkı savunmaktır. İşçi cinayetinde öldürülen işçiyi savunmaktır. Kadın cinayetinde katledilen kadını savunmaktır. Baroları savunmak, 3 buçuk yaşında tecavüz edilen çocuğu savunmaktır" dedi.

Alana alınmayan avukatlar daha sonra "Savunma susmadı, susmayacak" sloganlarıyla Tunali Hilmi Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi. (ANKA)

BARO BAŞKANLARI VE AVUKATLARA POLİS ENGELİ

Türkiye'nin dört bir yanından Başkent'e gelerek Kuğulu Park'ta 'Savunma Nöbeti' başlatan baro başkanları, 'çoklu baro' teklifine karşı itiraz dilekçesi vermek için Meclis'e yürümek isterken polis tarafında engellendi.

Kuğulu Park’tan çıkıp Tunalı Hilmi Caddesi’nden Meclis’e yürümek isteyen avukatları polis Tunus Caddesi’nde durdurdu. Avukatlar yaklaşık bir saat Tunus Caddesinde slogan atarak bekledi.

Bir polis Tunus Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştiren baro başkanlarından birine, 'provokatörlük yapma, sen provokatörlük yapıyorsun' deyince gerginlik yaşandı.

MECLİS'E YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Baro başkanlarının polisle yaptığı görüşmenin ardından polis yolu açtı. Baro başkanları ve avukatlar Meclis'e doğru yürüyüşe başladı.

"Çoklu Baro" teklifinin Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında Çankaya Kapısı önünde nöbet tutan baro başkanları, teklifin Genel Kurul'da görüşülmesi sırasında bu kez, Meclis'e 300 metre kadar yaklaşabildi.

Polis, 'çoklu baro' teklifinin geri çekilmesi için TBMM'ye dilekçe vermek isteyen baro başkanlarının Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin (ÇSM) önüne kadar yürümelerine izin verdi.

Baro başkanları, TBMM'ye yaklaşık 300 metre uzaklığındaki ÇSM önüne geldi. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan avukatların imzaladığı dilekçeleri Meclis Dilekçe Komisyonu’na iletmek üzere ÇSM önünden teslim aldı.

Baro başkanları ve yüzlerce avukat, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" sloganıyla Kızılay Meydanı'na ulaştı.

Kızılay Karanfil Sokak’ta yine polis engeliyle karşılaşan avukatlar, polise karşı "Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz" sloganları attı. (ANKA)

Baro başkanları ve avukatlar, sokağın açılmasının ardından tekrar Ankara Adliyesi'ne doğru yürümeye başladı.

POLİS, İZİN VERMEDİ

Polis, avukatların adliyenin ana kapıya yürümesine izin vermedi. Avukatları arka kapıya (C kapısı) yönlendirdi. C kapısının önünde uzun süren beklemenin ardından, baro başkanları ortak açıklama yaptı. Açıklamada, avukatların evlerine gitmesi istenerek, baro başkanlarının nöbete devam edeceği söylendi.