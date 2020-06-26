Meclis'te bir vekilde koronavirüs tespit edildi
Meclis'te HDP'li bir milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.
Günde 400 testin yapıldığı Meclis'te HDP'li bir milletvekilinde koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.
HDP'DEN AÇIKLAMA
HDP grup başkan vekilleri adına yapılan açıklama da şu şekilde:
"Korona virüs salgınının etkileri bir süredir Meclis’te de artarak görülmektedir. Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır. Bu kapsamda yapılan ilk testlerde maalesef bir vekilimizin de enfekte olduğu anlaşılmıştır. Kendisi şu anda doktor kontrolü altındadır, sağlık durumu iyiye gitmektedir. Bu konuda bulaşın artmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyene dikkat etme tedbirlerinin aksatılmaksızın hem Meclis’te hem de Meclis dışında uygulanması konusunda kararlı ve özenli olmaya devam edeceğiz."
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