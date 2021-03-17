Meclis'te Gergerlioğlu protestosu: Genel Kurul'a ara verildi

17 Mart 2021 Çarşamba, 15:06

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'e gelen kesinleşen yargı kararı sonrası vekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezlerenin görüşülmesi sırasında protestoya sahne oldu.

Genel Kurul görüşmeleri sırasında basın locasında oturan AKP 22. Dönem Milletvekili Abdürrahim Aksoy, Gergerlioğlu'yla ilgili tezkereyi "Kahrolsun otokrasi" diye bağırarak protesto etti.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Abdürrahim Aksoy'un protestosu üzerine Genel Kurul'a ara verildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da olaya ilişkin Twitter hesabından "Az evvel TBMM dinleyici localarında oturan eski Ak Parti Bitlis mv. Abdürrahim Aksoy, (yeni Deva partili imiş) vekilliğimin düşürülmesini "Demokratik Türkiye istiyoruz' diyerek protesto etti" diye paylaşımda bulundu.







