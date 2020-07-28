Meclis'te görüşülen sosyal medya düzenlemesine dakikalar içinde binlerce tepki yağdı: #SansürYasasınaDurDe"
Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen sosyal medya düzenlemesine dakikalar içinde binlerce kişi tepki gösterdi. Aralarında siyasilerin ve sanatçıların da olduğu yurttaşlar, Twitter'dan "#SansürYasasınaDurDe" etiketinde buluştu.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan 9 maddelik “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi”ne ilişkin tepkiler sürüyor.
Etikette buluşan binlerce yurttaş, AKP'nin getirmeyi planladığı sosyal medya düzenlemesiyle Twitter'ın toptan engelleneceğini belirterek tepki gösterdi.
O tepkilerin bazıları şöyle:
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