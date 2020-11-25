Meclis'te kadına şiddet 57 saniye konuşuldu

25 Kasım 2020 Çarşamba, 12:38

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü Raporu’nu yayımladı.

Rapora göre 2013-2020 döneminde en az 907 kadın işçi, iş cinayetleri sonucunda yaşamını yitirdi, 2020 yılının ilk on ayında 246 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 151 kadının ölümü ise “kuşkulu” bulundu.

Raporda kadına yönelik şiddetti önlemek için TBMM’nin çalışmalarına da yer verildi. Tanrıkulu raporunda TBMM’nin ‘acımasız bir umursamazlık içinde’ olduğunu belirterek, TBMM’de yapılmayanlar şöyle sıralandı:

· TBMM’nin 1-15 Ekim 2020 arasındaki çalışmalarında, Meclis’in İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin denetim görevi: Yerine Getirilmedi

· GREVIO Türkiye Raporu’nun resmi çevirisi: Yaptırılmadı, Meclis’te Görüşülmedi

· Kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar: Gündeme Alınmadı

· TBMM Genel Kurulunda kürsü konuşmalarında dile getiren: Yok.

· TBMM Genel Kurulunda yerinden bir dakikalık konuşmada dile getiren: sadece 1 vekil

· TBMM Genel Kurulunda kadın cinayetlerinden söz edilen süre: 57 saniye.

· 34 kanun teklifinden sadece 2’si, 119 soru önergesinden yalnızca 3’ü; 33 araştırma önergesinden sadece 1’i; 61 basın toplantısından yalnızca 3’ü kadınlarla ilgiliydi.

· 16 Ekim-15 Kasım arasında, Genel Kurul’da konuşan 96 milletvekilinden sadece 9’u “kadın” sözcüğünü kullandı.

· Parti gruplarında kadın konusu: HDP 37 dakika, İyi Parti 6, CHP 15 saniye.

· 54 kanun teklifinden kadınların payına yalnızca 1 tane düştü

· 836 soru önergesinden ancak 8’i kadınlarla ilgiliydi

· Kabul edilen kanunlarda kadının adı hiç yoktu

· 27 meclis araştırma önergesinden sadece 2’i kadın içindi

· Mecliste yapılan 90 basın toplantısından sadece 3’ü kadınların yaşadığı sorunlara değindi.

ERKEKLERİN GELİRİ KADINLARDAN FAZLA

Raporda kadınların çalışma yaşamında ‘ikinci plana itildiği’ ifade edilerek, şu veriler aktarıldı:

· Türkiye’de Erkekler kadınlardan yüzde 31,4 daha fazla gelir elde ediyor.

· Ücret gelirlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği artıyor.

· Ücretli kadın ve erkekler arasındaki gelir eşitsizliği büyüyor.

· 2006 yılında yüzde 12 olan ücret farkı 2019’da yüzde 20,7’ye yükseldi.

· Kendi hesabına çalışan erkeklerin geliri kadınlardan yüzde 77,3 fazla.

PANDEMİ DÖNEMİNDE KADINA ŞİDDET ARTTI

Rapora göre pandemi döneminde de kadınlar şiddet görmeye devam etti. Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi, 3-8 Nisan 2020 tarihleri arasında yaptığı araştırmaya atıfta bulunulan raporda şunlar belirtildi.

-“Karantina süreci içinde ev içi tartışma veya çatışmalar yaşadınız mı?” sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 69,4’ü “Evet”, yüzde 30,6’sı “Hayır” yanıtı verdi. Yaş grubu arttıkça, eğitim durumu yükseldikçe, hane aylık geliri yükseldikçe ev içi tartışma yaşadıklarını söyleyenlerin oranında azalmalar olduğu belirlendi. Bu soruya “evet” yanıtı verenlere ayrıca sorulan “Ev içi tartışmaların karantina öncesinde mi yoksa şimdi mi daha yoğun olduğu” sorusuna yüzde 39,5 oranında “Şimdi daha yoğun” yanıtı verildiği de belirtildi.

-“Karantina kadına ve çocuğa şiddeti tetikliyor mu?” sorusuna yüzde 45,9 oranında “Evet”, yüzde 36,9 oranında “Kısmen”, yüzde 17,2 oranında “Hayır” yanıtı verildi.

- “Karantina süreci içerisinde aşağıdakilerden hangisine veya hangilerine maruz kaldınız?” (birden fazla yanıt): yüzde 23,7 psikolojik şiddet, yüzde 10,3 ekonomik şiddet, yüzde 4,8 dijital şiddet, yüzde 1,7 fiziksel şiddet, yüzde 1,4 cinsel şiddet, yüzde 1,1 ısrarlı takip. Yüzde 57 “bu şiddet biçimlerinden hiçbirine maruz kalmadım”.

-“Evet, ise kim/kimler tarafından şiddete maruz kaldınız?”: yüzde 32 Eş, yüzde 15,4 Baba, yüzde 14,8 erkek kardeş, yüzde 11,6 anne, yüzde 7,5 kız kardeş/abla, yüzde 7,1 erkek arkadaş/flört, yüzde 7,1 akraba/tanıdık, yüzde 4,5 oğul.

-“Karantina süreci öncesinde hane içerisinde herhangi bir şiddete maruz kaldınız mı?”: yüzde 84,8 “Hayır”, yüzde 15,2 “Evet”.

GREVİO NEDİR?

GREVIO, İstanbul Sözleşmesi'nin (Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi) uygulamasını izleyen mekanizmanın adı. Söz konusu raporu, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Eylem Uzman Grubu hazırladı.