Meclis'te tabutlu basın toplantısı
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Meclis'te Hatay'daki Covid-19 vakalarının artışına tabutla dikkat çekti. Hatay'ı Vuhan'a benzeten Topal, kentteki vakaların önüne geçmek için hükümetin karantina uygulanması başlatmasını istedi.
Topal, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısına, Hatay'daki Covid-19 vakalarının artışına dikkati çekmek için tabut getirdi.
Elindeki kırmızı beyaz karanfilleri de tabutun üzerine bırakan Topal, "Böyle bir tabutla gelmek istemezdim ama zorunda kaldım" dedi.
HATAY'I VUHAN'A BENZETTİ
Hatay'ı, Çin'in Vuhan kentine benzeten Topal, Çin hükümetinin Vuhan için uyguladığı olağanüstü tedbirlerin Hatay için de uygulanmasını istedi.
''YÜZDE 400 ARTIŞ VAR''
Türkiye'de başka bir kentte bu kadar vaka artışı olmadığını ifade eden Topal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Hatay'da vakaların yüzde 125 arttığını söyledi. Topal, "Biz, 10 Eylül-10 Aralık arasındaki ölü sayılarına baktık, yüzde 400 artış var. Sayın Bakan, vaka artışları için 'Filyasyon ekibini artırdık, yoğun bakım yatak sayısını artırdık, PCR test cihazını artırdık' dedi. Hatay'da bir düşüş yok" diye konuştu.
''HATAY'IN 11 VEKİLİNİN 6'SI VİRÜSE YAKALANDI''
Hatay'ın 11 milletvekilinin 6'sının, ildeki bazı yöneticilerin, sağlık çalışanlarının ve çok sayıda vatandaşın Covid-19'a yakalandığını anlatan Topal, şöyle konuştu:
"Gasilhanede vatandaşımız cenazelerini almak için sıra bekliyor. Yoğun bakıma ihtiyacı olan vatandaşlarımız sıra bekliyor. Sayın Bakan, 'Hatay'da ağır hasta yükü fazla' diyor. Madem öyle ise nedir bunun çaresi? Halk çaresiz. Halk karantina uygulansın istiyor. Ancak karantinanın da şartları var. Vatandaşlarımız, esnaf, çiftçiler, tarım işçileri, serbest meslek mensupları, kiracılar ve birçok vatandaşımız ekonomik olarak zor durumda. Vatandaşlarımıza ekonomik destek verilerek karantina uygulanmalıdır."
COVİD-19 KURBANLARI İÇİN SAYGI DURUŞU
Serkan Topal, konuşmasının sonunda Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulundu.
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