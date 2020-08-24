Meclis'ten Tuma Çelik kararı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:56

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, bir kadına cinsel saldırı ile suçlanan Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'e ilişkin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere hazırlık komisyonu kurulmasına karar vermişti.

Komisyon Çelik'le ilgili kararını verdi. Kararda, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması tavsiyesinde bulunuldu.

Meclis Hazırlık Komisyonu kararı oy birliği ile aldı.



