MediaMarkt Türkiye 100 milyon TL’lik yatırım yapacak

23 Şubat 2021 Salı, 15:57

Teknoloji perakendeciliği sektörü 2020'de yazde 31 büyümeyle 80 milyar TL'ye ulaştı.

MediaMarkt Türkiye, 2020 mali yılının toplamında yüzde 45 büyüdü. MAğaza sayısını 80'e çalışan sayısını da 2 bin 565'e çıkartan şirket 2021'de de yüzde 35 büyüme hedefiyle girdi.

MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım: “Türkiye’de gösterdiğimiz başarılı performansla Grubumuz içerisinde en çok büyüyen ülke olduk. Türkiye’ye çok güveniyoruz ve bu doğrultuda yatırımlarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında 100 milyon TL’lik yatırımla 4 yeni şehre girip 10 mağaza daha açarak 31 ilde 90 mağaza ve mediamarkt.com.tr ile hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.

Gökyıldırım, “2020 mali yılının toplamında (Eylül 2019-Ekim 2020) dijital satışlarımızı yüzde 400, Çağrı Merkezi satışlarımız ise 30 kat arttı. Mağazalarımızda ve mediamarkt.com.tr’de Türkiye nüfusunun 2 katı kadar ziyaretçi ağırladık. Türkiye, MediaMarktSaturn ülkeleri içerisinde hem dijital satış hem de toplam satış sıralamalarında Grubun en çok büyüyen ülkesi oldu” diye konuştu.

2020'de teknoloji ürünlerinde fiyatların ne kadar arttığına ilişkin ise Yenal Gökyıldırım, "Biz büyük stoklarla çalışıyoruz. Bu stokları eritene kadar kur artışlarını yansıtmıyoruz. Bu dönemde fiyatlar ortalama yüzde 15 arttı" şeklinde konuştu.

EN UZUN TÜRKİYE KAPALI KALDI

Avrupa'da başka ülkelerde kapanmalar 5 ila 8 hafta arasında olurken Türkiye’nin 10 hafta kapalı kaldığını dile getiren Gökyıldırım, “Türkiye'de mağazalarımız yıllık 175 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Mağazalarımızın kapalı kaldığı 70 gün boyunca online satışlarımız arttı. Online satışlarımıza sadece e-ticaret depomuzdan değil, mağaza stoklarımızla da devam ettik. Mağazaların yeniden açılmasıyla birlikte mağaza satışları da yüzde 100 büyüdü” ifadesini kullandı.

9 ÜLKENİN BAŞINA GETİRİLDİ

Türkiye’nin başarılı sonuç ve projelerinin Grubun genel merkezi tarafından yakından takip edildiğini vurgulayan Gökyıldırım, “Türkiye’deki başarımızın arkasında çalışanlarımız ve iş ortaklarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla yönettiğimiz iş süreçlerimiz var. Ne mutlu bana ki geçtiğimiz ağustos ayından bu yana MediaMarktSaturn Perakende Grubu’nda COO/Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak Türkiye ile beraber 9 ülkenin (Türkiye, Belçika, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Polonya ve Portekiz) operasyonlarından sorumlu oldum. Bu başarıyı diğer ülkelerde de katlayarak artıracağımıza inanıyorum” dedi.

ÇOK KANALLI STRATEJİ KAZANDIRDI

Gökyıldırım, değişmez önceliklerinin müşteri memnuniyeti olduğuna dikkat çekerek şu değerilendirmeyi yaptı:

"Çok Kanallı stratejimiz de bu vizyonumuzu destekliyor. Kuvvetli mağaza ve güçlü e-ticaret ile tüketicilerimiz mekan, zaman veya kanal farkı olmaksızın en iyi deneyimi MediaMarkt’da yaşıyor. Bunu da her sene katlayarak artırdığımız müşteri net tavsiye skorlarımızdan görüyoruz. Pandemi döneminde stok ve sevkiyat süresi engellerine takılmadan tüketicilerimize ürünlerini en yakın mağazadan gönderdiğimiz “mağazadan sevkiyat”ı hayata geçirdik. Artık mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan teknolojiseverlerin siparişleri Türkiye’deki tüm mağazalarımızdan karşılanabiliyor. Pandemi sürecinde başlattığımız bu satış kanalımız ile dijitalden tetiklenen ekstra yüzde 20’lik bir ciro elde ettik. Bugün mediamarkt.com.tr’den alışveriş yapan her 5 kişiden biri, ürününü mağazalarımızdan teslim alıyor.”