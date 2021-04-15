MedYapım’dan Burak Sergen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Oyuncu Burak Sergen önceki gün yoğun bakıma kaldırlan Sergen'in Covid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtilmişti. Son olarak MedYapım tarafından yapılan açıklamada, oyuncunun Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda olduğunu belirtildi.
Oyuncu Burak Sergen, geçen pazartesi günü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki oyuncu, yoğun bakıma alınmıştı.
"COVID-19 TESTLERİ NEGATİF"
Sergen’in Instagram hesabından yapılan paylaşımda 2 Covid-19 testi sonucunun da negatif çıktığı belirtilerek, "Burak Bey'in iki Covid testi de negatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Lütfen hassasiyet gösterip yanlış haberler paylaşmayınız. Dualarını eksik etmeyin. Sevgiler" ifadeleri kullanılmıştı.
Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal ise dün yaptığı paylaşımda “Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.
"COVID-19 NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA"
Burak Sergen’in sağlık durumuyla ilgili son bilgi ‘Sadakatsiz’ dizisinin yapım şirketi MedYapım’dan geldi. Sergen’in corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen açıklamada “Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in covid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.
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