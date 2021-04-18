Megasaray Open Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası sona erdi

18 Nisan 2021 Pazar, 17:47

Antalya'da 15-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen Megasaray Open Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda 33 ülkeden 70 sporcu mücadele etti.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilen turnuvada, erkeklerde kategorisinde Yunan rakibi Stefanos Diamantidis'i 2-0'la, junior kategorisinde ise Türk sporcu Emirhan Toper'i de aynı skorla geçen Japon Tokito Oda iki kategoride şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlarda, Japonya'dan Manami Tanaka, Arjantinli Maria Florencia Moreno'yu 2-1'le geçerek ilk sırayı elde etti.

Quad kategorisinde ise finalde Türk sporcular Uğur Altınel ve Fatih Karataş karşı karşıya geldi. Altınel, setlerde 2-0 üstünlük sağlayarak Türkiye'ye altın madalyayı kazandırdı.

Düzenlenen ödül töreniyle sporculara madalyaları takdim edildi.

BAŞARILI OLDU

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül, , turnuvaya 33 ülkeden 70 sporcu katılımının olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının tekrar yükselişe geçmesiyle katılımcı sayısının beklentilerinin biraz altında kaldığını belirten Yurdagül, "Turnuvada, paralimpik oyunlarına katılmaya aday Türk sporcularının gösterdiği performans, başarı anlamında beklentilerimizin çok üzerindeydi. 'Tekerlekli sandalye teniste marka ülke Türkiye' sloganıyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerlediğimizi görmek bizi gerçekten çok mutlu etti." diye konuştu.

Yurdagül, arka arkaya iki uluslararası turnuvaya daha ev sahipliği yapacaklarını ifade ederek, yabancı sporcuların Covid-19 tedbirleri ile otel ve kort memnuniyetinin yüksek olduğunu gördüklerini aktardı.



Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımlar Başantrenörü Ayhan Çelik de Covid-19 sürecinde tüm tedbirleri alarak uluslararası bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarının altını çizerek, kazasız bir şekilde turnuvanın tamamlanmasının Türkiye adına sevindirici olduğunu dile getirdi.

Turnuvaya 15 Türk sporcu ile katıldıklarını ifade eden Çelik, elde edilen derecelerle Tokyo Paralimpik Oyunları için puanlar topladıklarını sözlerine ekledi.

