Meghan Markle: Dünyanın en çok trollenen insanıyım
Sussex Düşesi Meghan Markle, dünyanın "en çok trollenen" insanı olmaya ve kirliliğin akıl sağlığını nasıl etkilediğine dair konuştu.
PageSix'in haberine göre Eşi Sussex Dükü Prens Harry’le birlikte katıldığı podcast’te konuşan Markle şu ifadeleri kullandı:
"2019’da tüm dünyada erkek veya kadın en çok trollenen kişi olduğum söylendi. Bunun 8 ayı boyunca görünür bile değildim. Doğum iznindeydim veya bebekle birlikteydim fakat üretilen şeyin yaşaması neredeyse imkansızdı. 15 veya 25 yaşında olmanız önemli değil, insanlar hakkınızda doğru olmayan şeyler söylüyorsa, bunun duygusal ve zihinsel sağlığınız üzerindeki etkisi olumsuzdur."
Objektiflerin üzerinde olmasıyla nasıl başa çıktığı sorulduğunda Prens Harry, kendisi ve Markle hakkında yazılanların hiçbirini okumadığını ve meditasyon yaptığını söyledi:
"Meditasyon bir anahtar. Bunu yapacak biri olduğumu hiç düşünmezdim."
Prens Harry, özellikle de koronavirüs pandemisinin herkesin hayatını etkilediği bir dönemde erkeklerin duyguları hakkında konuşmaları gerektiğini ve incinmekten korkmamalarını söyledi.
Öte yandan Markle da günlük tutmanın kendisine çok iyi geldiğini belirtti.
Günlük tutmak çok kuvvetli bir şey. Nereden geldiğimi düşünmeme olanak sağlıyor. Ne kadar içinize atarsanız o kadar zorlukla karşılaşırsınız.
Prens Harry de arkadaşlarla ve sevilen kişilerle konuşmanın ne kadar önemli olduğunu ifade etti.
Kaynak: Independent Türkçe
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