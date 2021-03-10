Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğlu Archie’ye neden prens unvanı verilmedi?

10 Mart 2021 Çarşamba, 06:08

Reuters

Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'li televizyoncu Oprah Winfrey'ye verdiği mülakatta hamile olduğu dönemde, doğacak çocuğu Archie'nin geleceği verilecek kendisine unvan da dahil olmak üzere bir dizi konuda görüşmeler yapıldığını söyledi.

Meghan Markle, "Cinsiyetinin henüz belli olmadığı dönemlerde, protokollerin de dışında bir şekilde prens ya da prenses unvanını almasını istemediklerini söylüyorlardı" dedi.

Kraliyet protokolü ne diyor?

Kraliyet ailesinde prens ve prenseslik gibi unvanlar ile "HRH" (His Royal Highness - Ekselansları) gibi hitap biçimlerinin uygulanmasına ilişkin kurallar, Kral Beşinci George'un Kasım 1917'de yayımladığı kraliyet beratı ile belirlenmiş durumda.

Bu beratlar, hükümdar tarafından yazılmış açık mektupları da içerir ve hukuki birer doküman olarak kabul edilir. Kraliyet ilanları ve bazı unvanların verilmesi için kuralları belirleyebilir.

Kral Beşinci George, 1917 mektubunda, Galler Prensi'nin en büyük oğlunun en büyük oğlu dışında, hükümdarın torunlarına bu tarihten sonra prens veya prenses unvanlarının verilmeyeceğini açıkladı.

Bu kuralın bugüne uyarlanması da, Prens Galler Prensi Charles'ın en büyük oğlu Prens William'ın en büyük oğlu Prens George'un otomatikman prens unvanını aldığı ve Archie'nin de Kraliçe'nin bir başka torununun çocuğu olmasına karşın bu unvanı alamayacağı anlamına geliyor.

Bu protokol uyarınca, Prens George'un kardeşleri Charlotte ve Louis de prenses ve prens unvanlarını alamaması gerekiyordu.

Ancak Kraliçe İkinci Elizabeth, Aralık 2012'de yayımladığı kraliyet beratı ile Prens William'ın tüm çocuklarının prens veya prenses unvanını almaya ve "HRH" (ekselansları) şeklinde hitap edilmeye hak kazanacağını söyledi.

Archie'nin unvanı ne olacak?

1917 tarihli kraliyet beratına göre, Archie'nin de prens olma hakkı var. Ancak bu hakkı henüz kazanamıyor.

Sussex Dükü ve Düşesi'nin çocuklarının prens veya prenses unvanı alabilmeleri için Prens Charles'ın kral olmasını beklemeleri gerekiyor.

Prens Charles'ın kral olduğu durumda Harry ve Meghan'ın çocukları da hükümdarın torunları olmuş olacak ve böylece prens ve prenses unvanlarına hak kazanacak.

Örneğin, bu nedenle Prens Andrew'un kızları Beatrice ve Eugenie da doğuştan prenses unvanı aldı.

Sussex Düşesi'nin de bu prokolden haberdar olduğu anlaşılıyor.

Mülakatta, oğlu Archie'nin "Harry'nin babası kral olduğunda" prens olacağı anlamına gelen "Beşinci ya da Altıncı George VI geleneğine" atıfta bulundu.

Bununla birlikte Meghan Markle, hamileliği sırasında kendisine "Archie için geleneği değiştirmek istediklerinin" söylendiği ve böylece prens olamayacağının söylendiğini belirtti.

Bu konuyla ilgili mülakatta daha fazla ayrıntıya girmedi. Buckingham Sarayı da bu iddialar hakkında herhangi bir yorum yapmadı.



