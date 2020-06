Meghan Markle ve Prens Harry'nin yıllık geliri salgın nedeniyle darbe aldı

30 Haziran 2020 Salı, 10:48

Kraliyet görevlerini bırakıp ABD'de yeni bir hayata başlayan Meghan Markle ve Prens Harry hüsra mı yaşıyor? Çiftin yeni hayatının sponsoru Prens Charles zorda kalınca ikilinin de maddi zorluk çektiği belirtildi.

Independent'in aktardığı habere göre, Prens Charles’ın kişisel parasını kullanarak, Meghan Markle ve Prens Harry’nin yeni yaşamını finanse edeceği bildirilmişti. Ancak Prens Charles’ın yıllık geliri pandemi nedeniyle büyük darbe aldı.

GELİRİ 22,2 MİLYON AVRO’YA ULAŞMIŞTI

Galler Prensi'nin Cornwall Dükalığı'ndan elde ettiği yıllık gelir, yaklaşık yüzde üç oranında artarak 22,2 milyon Avro’ya ulaşmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle gelecek yıl “önemli miktarda” düşmesi bekleniyor.

Prensin arazilerinin çoğu, Cornwall ve Scilly Adaları da dahil olmak üzere, koronavirüsten çok kötü etkilenen turizm sektöründen gelir getiriyor. Dükalık sekreteri Alastair Martin, “Ticari faaliyetlerimizin durması nedeniyle kârın önemli ölçüde azalmasını bekliyoruz” dedi. Prens Charles; Harry ve Meghan Markle'a ABD'deki yeni yaşamlarında yardımcı olmak için dükalıktan gelen bu geliri değil, kendi özel parasını kullanacak.

Ancak prense yakın bir kaynak, bunun "tükenmez" bir miktar olmadığı konusunda uyarmıştı. Prens, çiftin bir yıllık mali düzenlemelerini gözden geçirecek.

ABD’DEKİ YAŞAMINA UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANIYORLAR



Ayrıca Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan’s Shocking Split With the House of Windsor (Soylular Savaşta: Harry ve Meghan’ın Windsor’u Şok Eden Ayrılma Hikayesi) isimli yeni bir kitapta Harry’nin ABD’deki yaşamına uyum sağlamakta zorlandığı öne sürüldü. Çifte yakın bir kaynak, Harry’nin aynı yerde kalmaktan çok sıkıldığını ve tecritte ailesini özlediğini iddia ederek şunları söyledi:

"Durumu hayal ettiklerinden çok farklı. Harry taşınmaktan duyduğu heyecanı kaybetti. Gizlice azap çekiyor."

Kaynağa göre 38 yaşındaki Meghan, 35 yaşındaki eşine destek olmak için elinden geleni yapıyor ve şehir normale döndüğünde buradaki yeni hayatını seveceğini söylüyor.