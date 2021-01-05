Mehmet Ali Erbil yeniden yürümeye başladı
Evinde geçirdiği kaza sonrası uzun bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, yürümeye başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan 63 yaşındaki Erbil, fizyoterapistine teşekkür etti.
Geçirdiği kaza sonrası hastanelik olan ve kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiren Mehmet Ali Erbil, yeniden yürümeye başladı.
Uzun zamandır fizyoterapist eşliğinde çalışan sanatçı, yardım almadan adım attığı anın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
63 yaşındaki Mehmet Ali Erbil Instagram gönderisine, "Başta Fizyoterapistim Hilmi Erenler olmak üzere bu zor günlerde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil, geçtiğimiz gün de Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.
63 yaşındaki ünlü şovmen, gönderisine "İki yıl sonra ilk tıraşım, şükürler olsun" notunu düştü.
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