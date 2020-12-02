Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Uzun süren yoğun bakım tedavisi sonrası ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ilk kez ayakta görüntülendi. Yasmin Erbil, babasıyla doğum gününde çekildiği kareyi "Çok şükür" notuyla duyurdu.
Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, uzun süren yoğun bakım tedavisi sonrası bir süredir de evinde tedavi görüyor. Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin’i (25) doğum gününde yalnız bırakmadı. Hastalık sürecini atlatıp, yeniden ayağa kalkan Erbil, kızı Yasmin, eski eşi Nergis Kumbasar ve oğlu Ali ile mutluluk pozu verdi.
Mehmet Ali Erbil, ilk kez ayağa kalktığı pozu yayınlayarak kızı Yasmin Erbil'in doğum gününü, "Bugün benim prensesim doğmuş" notuyla kutladı. Yasmin Erbil de kendi sayfasından "Çok şükür" mesajını yayınladı.
Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son olarak gelen haberlerde, ünlü şovmenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulmak adına kök hücre tedavisine başladığı duyurulmuştu.
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