Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, “kaçış sendromu” hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti. Yakın arkadaşı Ercan Avşar, Erbil'in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllardır mücadele ettiği “kaçış sendromu” hastalığı nedeniyle yine hastaneye yatırılmıştı. Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisine başlanan Erbil, Maslak'ta bulunan bir hastanede 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönmüştü. Ünlü şovmenin yakın dostu Ercan Avşar Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"PANDEMİDEN DOLAYI İZOLE ORTAMDA"
Avşar yaptığı paylaşımda, "Sevindirici haberi @mehmetalierbil den aldım tedavisinin iyi geçtiğini pandemiden dolayı izole ortamda olduğunu bu arada sevenlerini ve dostlarını çok özlediğini belirtti herkese çok selamı var Babişko dualarımız seninle bir an önce aramızda görmek istiyoruz seni çok özledik" ifadelerini kullandı.
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