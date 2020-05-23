Mehmet Baykan, Spor Genel Müdürlüğüne atandı
Spor genel müdürlüğü görevini 2011 yılından beri vekaleten sürdüren Mehmet Baykan, bu göreve resmen atandı.
Spor genel müdürlüğü görevini 2011 yılından beri vekaleten sürdüren Mehmet Baykan, bu göreve resmen atandı. 2011 yılı itibarıyla görevini vekaleten yürüten Mehmet Baykan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 2020/239 kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla resmen atandı.
Mehmet Baykan; ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ile İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu olarak da görev alıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Baykan, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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