Mehmet Demirkol'dan flaş Mesut Özil açıklaması: Futbolu sevseydi Türkiye'ye gelmezdi!
Gazeteci Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'ye devre arası katılan Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu.
Mesut'un yeteneğinin tartışılamayacağını söyleyen Demirkol "Mesut transfer olurken de benim aklımda tek bir soru vardı 'Futbolu seviyor mu?'. Ama futbolu seven adam da bu yaşta Türkiye'ye gelmez. Bırakmazlar yani! Atletico'su Roma'sı 'Manyak mısın nereye gidiyorsun! İki sene sonra gidersin' derler. Fenerbahçe sevgisini sorgulamıyorum ancak oyunu sevip sevmediği konusunda kuşkularım sürüyor. Sanki futbolu bırakıp geri dönmüş gibi çünkü.
"TARAFTAR HOMURDANIR"
Mesut'un fiziksel durumuna değinen Demirkol "Mesut'un belki fiziksel eksikliği var ama onu kapabilecek çok büyük yeteneğe sahip. Ama yeni sezona böyle giriş yapamaz. Olmaz yani! Seyirci bir süre sonra homurdanır" dedi.
Devre arası katıldığı Fenerbahçe ile bu sezon 9 maça çıkan Mesut Özil gol ve asist üretemedi.
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