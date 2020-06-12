Mehmet Durakoğlu'ndan ABD'ye 'Metin Topuz' tepkisi
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili ABD makamlarınca yapılan açıklamaya ilişkin, ''Biz sorunlarımızı hallederiz. Gölge etmeyin. Siz defolun yeter'' dedi.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz hakkındaki mahkeme kararına dair ABD makamlarının yaptığı açıklamalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Durakoğlu, şu ifadeleri kullandı:
''ABD Büyükelçiliği aklını başına almalıdır. Türkiye’deki yargı kararını herkes eleştirebilir. Ama emperyalist terminolojinin üstencil tümcelerini kabul edemeyiz. Biz sorunlarımızı hallederiz. Gölge etmeyin. Siz defolun yeter''
TOPUZ'A 8 YIL 9 AY HAPİS
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon görevlilerinin, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri, askerler ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.
Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'', ''devletin gu¨venligˆi veya ic¸ veya dıs¸ siyasal yararları bakımından, niteligˆi itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Topuz'u "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış; Topuz hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "hukuka aykırı olarak kis¸isel verileri kaydetmek", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele gec¸irme" ve "gizliligˆin ihlali" suçlarından ise suç işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü vermişti.
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