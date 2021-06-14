'Sezgin Baran Korkmaz' skandalı! Bekçi, 8 milyon TL’ye Bebek’te villa almış

14 Haziran 2021 Pazartesi, 10:28

Birgün yazarı Timur Soykan, 'Asrın firarı ve geride kalanlar' başlığıyla yayınlanan yazısında Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinden dikkat çeken ayrıntılar paylaştı.

"İddianamede, ‘asrın firarı’nın izleri var" ifadelerini kullanan Soykan, "Geride kalanların hikâyeleri de çarpıcı: Emekli maaşıyla geçinen, evi, arabası olmayan sanıkların hesaplarında milyonlarca dolar gezmiş. Bekçi, 8 milyon TL’ye Bebek’te villa almış" bilgilerini aktardı.

Soykan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:

Artık SBK olayı, Türkiye tarihinin büyük skandallarından biri.

Özetle şöyle:

Dünya, cezaevinden helikopterle kaçanları bile gördü. Ama devletin el ele verip bir suçluyu firar ettirmesi Yeni Türkiye’ye nasip oldu.

Kabile devletinde bile büyük skandaldır bu olay.

SBK ve 9 sanık hakkında kara para aklama suçlamasıyla hazırlanan 14 Nisan 2021 tarihli iddianameyi inceledim.

Öncelikle şunu belirtmeliyim: 5 Kasım 2020 tarihli bir MASAK raporu ya da yazısı iddianamede tek kelime geçmiyor. 28 Eylül 2020 tarihli ön MASAK raporu ve 20 Ocak 2021 tarihli nihai rapor ise kara para trafiği hakkında şüphe bırakmıyor. Zaten ABD’deki biten davada itiraflar gerçeği ortaya koymuş. Özetle iddianame SBK’nin kaçması için yolların döşendiğinin itirafı gibi.

Keşke bu kadarla kalsa…

İddianamenin devamında on milyonlarca dolar zar zor geçindiğini söyleyen insanların hesapları arasında dolaşıyor. Ortak noktaları; SBK ile bağlantıları.

Örneğin Ayşe Nil Yılmaz (63). Firar bahşedilmemiş bir sanık. Kağıt üzerinde Blane Teknoloji Sistemleri Şirketi’nin sahibi, aslında şirketin eski muhasebe müdürü. Patronu daha önce iflas ettiği için şirketi onun adına açmışlar. 2014’ten beri ise hasta annesine bakması gerektiği için çalışmıyor.

Annesi ve kendisinin emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Ayşe Nil Yılmaz’ın hesaplarında 2014 yılında yaklaşık 27 milyon dolarlık kara para hareketi tespit edildi. Kendisine ait görünen şirketi daha sonra Kingston kardeşlere devretti.

Bir başka örnek…

Türkiye’de bırakılmış diğer sanık Kamil Feridun Özkaraman, 61 yaşında. 1981’den beri muhasebecilik ve mali müşavirlik yapıyor. 2013 yılında batık Komak Isı Yalıtım Şirketi’nin sahibiydi. Bursa Kestel’de kapalı bir fabrikası vardı. İfadesinde; o yıl SBK ile Jacop Kingston’ın şirketine yatırım yapmak istediğini anlattı. 2013-2016 tarihleri arasında hesaplarına 25 milyon dolar yatmış, bu paralar daha sonra Kingston’lara dönmüştü.

Özkaraman 29 Aralık 2020’deki ifadesinde emekli maaşıyla geçindiğini, tek varlığının banka hesabındaki 10 bin TL olduğunu anlattı. Bir de şirketi adına kayıtlı Fiat Liena otomobili vardı.

Onun şirketindeki bekçi olarak görünen Ziyaattin Bartik, Türkiye’de kara para trafiğinin portresi. 60 yaşındaki adam SBK’nın teyzesinin oğlu, Kars Digor doğumlu. İlkokul mezunu. İfadesinde bekçiliğin yanı sıra boya badana işleri yaptığını, maaşının 6 bin TL olduğunu anlattı. Üzerine kayıtlı hiçbir gayrimenkul ya da araç yoktu. Banka hesaplarında da hiç parası olmadığını anlattı. Ancak Şubat 2020’ye kadar 11,5 milyon avro kuruluş sermayeli BETASAN Tıbbi Bant Sanayi Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görünüyordu. Bu şirketi SBK’ye devretmişti.

Evinde 2-3 milyon dolarlık çok sayıda çek, milyon dolarlık ödeme dekontları bulundu. İstanbul Bebek’te 2015 yılında 8 milyon TL’ye bir villa satın almıştı. İfadesinde villayı satın alma hikâyesini inandırıcı olmaktan çok uzak anlattı:

“SBK bana 7 milyon TL civarı para verip ‘Dayı sen bu evi al, satınca paramı geri verirsin’ dedi. Parayı elden verdi. Vergi borcu senelik 160 bin TL civarındaydı. Ödeyemedim. SBK’ye satacağımı söyledim. Bana ‘Ne yaparsan yap. Mal senin. Ben karışmam. Evi satınca bana para verme. Borçlarını öde kurtul’ dedi. İsmini hatırlayamadığım kişiye sattım. 7 tane çocuğum var, parayı har vurup harman savurdular. Tatile gidip borçlandılar. Evi satıp çocuklarımın tatil borçlarını ödedim.”

6 bin TL aylık geliri olan bekçi Ziyaattin Bartik, evinden çıkan milyonlarca dolarlık çekleri görünce şok olduğunu da söyledi ifadesinde.

Bir başka sanık Doğa Doğan (30), 29 Aralık 2020’de gözaltındayken işsiz olduğunu ve ailesiyle yaşadığını, hiçbir gelirinin olmadığını söyledi. 2014-2015 yılları arasında hesaplarında 650 bin dolar dolaşmış ve kara para aklanmıştı. Hesapları eski nişanlısı, Statik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bereket Öner’in kullanması için açtığını söyledi. Bereket Öner’in SBK ile çalıştığını anlattı.

Bereket Öner, 2016’da kendisinden ayrıldıktan birkaç ay sonra bir başkasıyla evlenmişti ve o düğün fotoğrafındaki kara para trafiğinin asıl aktörlerini tanıyordu. Gelin ve damat ile birlikte SBK, Lev Aslan Dermen, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Mübariz Mansimov poz veriyordu. Dünya bu kadar küçük değildi, sadece bütün karanlık yollar kesişiyordu.

29 Aralık 2020’de gözaltına alınan Bereket Öner ifadesinde SBK’nin kara para trafiğini detaylarıyla anlattı ve 29 Nisan 2021’de bacağından vuruldu. İfadesinden vazgeçmediği için SBK’nin azmettirmesiyle saldırıya uğradığını söyledi.

SBK operasyonu sonucu sadece Kamil Feridun Özkaraman tutuklandı, 5 ay sonra ilk duruşma başlamadan tahliye edildi. SBK ve 4 sanık ise yurtdışında oldukları için yakalanamadı.

Bu bol sıfırlı işler, çalışanların yarısının asgari ücret olan 2 bin 825 TL ile geçindiği bir ülkede yaşandı.