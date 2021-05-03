Mehmet Muş: Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır." açıklaması yaptı.
Ankara’da nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisanda ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamıdır." ifadelerini kullandı.
"NİSANDA YÜZDE 22,3 ARTTI"
"Pandemi öncesi 2019 ile karşılaştırıldığında ihracatımız, nisanda yüzde 22,3 arttı. İhracatımız pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutundu." ifadesini kullanan Bakan Muş, "İthalatımız nisanda, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.
NİSAN AYI DIŞ TİCARET AÇIĞI
Bakan Muş, "Nisan ayı dış ticaret açığımız, 2020 Nisan ayına göre yüzde 31,9 azalarak 4,6 milyar dolardan 3,1 milyar dolara geriledi." diyerek, "İhracatın ithalatı karşılama oranı, nisanda 19,5 puan artışla yüzde 85,7’ye yükselirken, enerji ithalatı hariç yüzde 97,7 oldu." şeklinde konuştu.
"AKSAYAN NOKTALARI YERİNDE TESPİT EDECEĞİZ"
"Yeni dönemde memleketimizin her köşesini ziyaret edecek, sizlerin sorunlarıyla ilgili istişare süreçlerini daha da yoğunlaştıracağız. Üreticilerimizin tesislerini tek tek gezerek, aksayan noktaları yerinde tespit edeceğiz. Hiçbir vatandaşımızın derdine kayıtsız kalmayacağız." diyen Bakan Muş, "2021 sonu Orta Vadeli Program hedefimiz olan 184 milyar dolar ihracat düzeyini aşmaya bir adım daha yaklaştık. Yıllıklandırılmış ihracatımızla bu hedefi aşmış bulunuyoruz." dedi.
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