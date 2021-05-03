Son dakika... Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:01

Son dakika gelişmesi... TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon yüzde 1,68 arttı. Yıllık bazda tüketici enflasyonu yüzde 17,14 oldu. Bu verilerle, Kasım ayında başlayan yükseliş serisi yedinci aya taşınmış olurken, tüketici enflasyonu son 23 ayın zirvesine yükseldi.

FİYAT ARTIŞ HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU HARCAMA GRUPLARI

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat artışının yüksek olduğu ana harcama grupları sırasıyla, yüzde 29.31 ile ulaştırma, yüzde 22.27 ile ev eşyası ve yüzde 19.20 ile sağlık oldu.