Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı

11 Kasım 2020 Çarşamba, 12:50

Mehmet Sepil'in pazartesi günü yapılan testleri pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren Sepil'de semptom gözlenmedi. Sepil, bugünkü Kulüpler Birliği Toplantısı'na bu nedenden dolayı katılmayacak.

