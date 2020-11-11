Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı

Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2020 Çarşamba, 12:50
Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı
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Mehmet Sepil'in pazartesi günü yapılan testleri pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren Sepil'de semptom gözlenmedi. Sepil, bugünkü Kulüpler Birliği Toplantısı'na bu nedenden dolayı katılmayacak. 


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